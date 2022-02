Just Eat svela migliori ristoranti a domicilio, Bowl! al 1° posto in Italia

22 febbraio 2022 a

Roma, 22 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Just Eat, app leader per ordinare online cibo a domicilio in tutta Italia, e parte di Just Eat Takeaway.com, leader mondiale nel mercato della consegna di cibo a domicilio e top player assoluto fuori dalla Cina, ha annunciato oggi i vincitori dei Best Restaurant Awards del 2021. Questo evento, tornato in Italia per la seconda edizione, valorizza i ristoranti lungo la Penisola che si sono distinti per impegno, dedizione e successo, e che hanno saputo conquistare i consumatori italiani nell'ultimo anno. Gi Awards hanno premiato i migliori ristoratori in sedici categorie sulla base dei risultati di business raggiunti, del parere dei consumatori, espresso attraverso un sistema di votazione online, e dalla valutazione di una giuria di qualità, che ha scelto i migliori progetti dedicati ai temi della sostenibilità ambientale, dell'innovazione e della presenza sui social media.

“Con i Best Restaurant Awards vogliamo consolidare ulteriormente il nostro impegno verso la ristorazione italiana, e sottolineare il ruolo fondamentale dei nostri ristoranti partner. Insieme a una giuria unica e alla nostra community, abbiamo premiato l'impegno e il successo dei ristoranti che si sono contraddistinti nel 2021 e che consentono a milioni di nostri clienti ogni anno di assaggiare le oltre 90 diverse tipologie di cucine presenti sulla nostra piattaforma, dai piatti della tradizione italiana, alle nuove proposte gastronomiche di altri Paesi. Nel 2022 amplieremo ulteriormente la nostra offerta di ristoranti, anche in nuove città, per continuare a garantire la migliore food experience ai nostri consumatori in ogni momento della giornata", commenta Daniele Contini, Country manager di Just Eat in Italia.

Per le categorie 'Miglior ristorante per tipo di cucina' e 'Miglior ristorante per area geografica' sono stati gli utenti a decretare i vincitori, che hanno ottenuto il numero più alto di voti dalla community di food lover di Just Eat. E' Bowl!, il ristorante specializzato in poke a Genova, ad aggiudicarsi il premio di 'Miglior ristorante d'Italia', il locale più amato a livello nazionale. Un'evidenza che testimonia la crescita del poke, che si conferma come una delle cucine più amate dagli italiani e che ha registrato un picco di ordini del +190% rispetto al 2020. Il segreto del grande successo di questa cucina è dovuto alla sua versatilità; infatti da Bowl! tra i piatti più ordinati c'è il Polpoke, in cui è il Polpo il protagonista, accompagnato da riso nero, avocado, mandorle tostate, cipolla rossa, pomodori datterini e maionese piccante.

Ma non è solo il poke ad aver conquistato il palato degli italiani: tra i migliori ristoranti d'Italia spiccano anche le amatissime proposte di hamburger, pizza e dolci. Ed ecco la classifica. Come 'Miglior ristorante per area geografica' sono stati premiati: Bowl! (Miglior ristorante in Italia); McDonald's (Brand internazionale più amato); Old Wild West (Brand nazionale più amato); La Porta Sul Retro - Hamburgeria Artigianale (Miglior ristorante del Centro Italia); Bella Napoli 6 (Miglior ristorante del Nord Italia); Pizzeria Polleria Popi Popi (Miglior ristorante del Sud Italia & Isole).

Come 'Miglior ristorante per tipo di cucina': Kaisen (Miglior ristorante di cucina orientale); La Porta Sul Retro - Hamburgeria Artigianale (Miglior Hamburgeria); L'artista del gelato (Miglior dolceria); Manicò Laboratorio (Miglior ristorante di cucina italiana); A Reginella (Miglior Pizzeria); Makao Sushi & Pokè (Miglior Pokè). Come 'Nuovo miglior ristorante su Just Eat' premiato Acqua e Farina (Nuovo ristorante con la crescita maggiore su Just Eat).

All'interno della categoria Premi Speciali, che ha incluso i migliori ristoranti con un approccio orientato alla sostenibilità, il concept più innovativo e il miglior progetto social, hanno conquistato il podio: Melloo Pizza Birra & Soul, il miglior ristorante innovativo; Genuino a Trieste, il miglior ristorante ecosostenibile; Pizzeria Porzio, il ristorante che si è distinto per la miglior presenza sui social media.

Melloo Pizza Birra & Soul, ristorante fiorentino specializzato in pizza e hamburger è stato premiato per la sua proposta originale e innovativa. Melloo offre un accogliente ritrovo in cui cibo e musica si mescolano per creare un'esperienza fuori dal comune anche nella modalità di pagamento: grazie al sistema brevettato dei vinyl coins, è possibile pagare il conto con i propri dischi usati. All'interno della sua proposta food che mixa pizza, burgers, drink, il piatto più ordinato è lo Street Harlem Burger, seguito dalla Pizza Margherita e dalle melloo fries. I burger di Melloo sono musica per il palato: carni tenere da gustare con bacon croccante, formaggi saporiti, deliziose salse e verdure di stagione. Uno dei più amati è il Jerk Burger, lo street food dal gusto speziato e molto piccante originario della cucina caraibica.

Genuino a Trieste ha trionfato, invece, come miglior ristorante ecosostenibile, che ha conquistato il pubblico per l'uso di materie prime stagionali, nessun additivo, conservante o colorante e apporti nutrizionali bilanciati ed equilibrati nei propri piatti. Grazie all'attenzione verso un menù a km 0, Genuino garantisce la massima qualità e cura dei piatti cucinati sul momento. Tra i piatti più ordinati il riso condito con il pollo, il piatto vegetariano e il piatto di verdure. Il ristorante si è inoltre distinto per il suo approccio plastic-free, grazie all'utilizzo di stoviglie compostabili e biodegradabili, e per gli arredi del locale realizzati con materiali naturali e di recupero.

La Pizzeria Porzio è stata, infine, premiata per la strategia vincente sui social media. Grazie ai frequenti post con foto dei piatti e dei clienti, l'uso sapiente di emoji e addirittura video-ricette su TikTok, la pizzeria napoletana è riuscita a creare una community affezionata che interagisce con moltissimi commenti, reazioni e shares. I consumatori si sono lasciati conquistare dalle Pizze di Enrico Porzio e hanno preferito la Pizza Margherita, il Ripieno al forno e la pizza Pulcinella. Tutti i ristoranti vincitori hanno ricevuto un'etichetta che attesta il riconoscimento di miglior ristorante su Just Eat per un anno intero, un voucher da offrire ai clienti per ringraziarli del loro sostegno, e infine una targa da esporre nel proprio locale per dimostrare di essere uno dei migliori ristoranti su Just Eat Italia.