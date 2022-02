“Budget in Edilizia”: come “sbloccare” le aziende anche se i crediti sono bloccati

22 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Il 28 febbraio un webinar per pianificare il budget finanziario e le azioni da fare. Alberti (Marketing al Millimetro): “Anche se i crediti sono bloccati, non puoi permetterti di fermare l'azienda”

Roma, 22 febbraio 2022 - Lunedì 28 febbraio, dalle 15 alle 19, Guido Alberti, marketer, blogger e fondatore di Marketing al Millimetro , agenzia di consulenza strategica per il settore edilizio, organizza la Masterclass “Budget in Edilizia”. Pratica ed operativa, la lezione, in collaborazione con il Dott. Larry Aio, ha l'obiettivo di fare il punto della situazione attuale per supportare imprese e attività che operano in edilizia.

Il focus è quello di conoscere gli strumenti per pianificare il proprio budget finanziario e le azioni da fare per scongiurare, ora e in futuro, i momenti di stallo, come quello caratterizzato dalla monetizzazione dei crediti, bloccata dal Governo in seguito ad accertamenti che hanno portato alla scoperta di una frode per oltre 4 miliardi di euro.

La Masterclass si basa su un concetto semplice: ogni azienda o attività che opera in edilizia ha un fabbisogno economico, dai costi fissi ai fornitori da pagare. Molte imprese tendono a ignorare questo aspetto o se ne preoccupano solo quando ormai è tardi. È invece fondamentale simulare degli scenari, andando a definire il proprio punto di pareggio: quel momento in cui tutti i fabbisogni sono coperti. Solo con questo dato sarà possibile mettere in campo delle azioni per raggiungere l'obiettivo di pareggio. Chiunque, con un controllo di gestione oculato e facendo passi giusti, sarà in grado di venirne a capo nel breve periodo.

Un metodo che, se funziona ora, in un momento di “crisi”, sarà in grado di farlo anche in futuro. La masterclass organizzata da Alberti, infatti, si declina in un vero e proprio strumento pratico da mettere subito in atto considerando proprio il periodo storico che sta vivendo il settore a seguito del blocco preventivo da parte dell'Agenzia delle Entrate dei crediti e dell'emanazione del Decreto Sostegni Ter. Emanazione che, con l'Art. 28 ha eliminato la possibilità di cessioni multiple, limitandole a una sola. Niente più mercato dei crediti ma, chi li acquista, deve usarli in compensazione. In tutto questo caos, a rimetterci sono famiglie e imprese. Le prime hanno dovuto bloccare i lavori e tremano all'idea di dover contribuire alla spesa, le seconde si sono ritrovate in un momento di massima esposizione.

Alcune imprese e attività del settore possono ancora “stringere la cinghia” ma, se qualcosa non cambia, tanti saranno costretti a chiudere. «Non serve però piangersi addosso – afferma Alberti - Anche se i crediti sono bloccati, c'è una soluzione pratica per sbloccare la tua azienda. Un metodo già testato su oltre 100 imprese e attività in edilizia. Grazie a “Budget in Edilizia “sarà possibile scoprire come pianificare le prossime mosse, numeri alla mano».

Valori aggiunti della Masterclass, ogni iscritto potrà parlare “a tu per tu” con un commercialista specializzato in edilizia e riceverà un comodo Excel (messo a punto sulla base delle consulenze con i clienti avanzati di Marketing al Millimetro) per calcolare il punto di pareggio.

Il controllo dei numeri, unito a delle strategie immediatamente applicabili è l'ancora di salvezza in momenti come questi perché rappresenta l'unico modo con cui un'impresa edile o attività in edilizia per finanziarsi da sola. Sempre durante la Masterclass, lo stesso Alberti, supportato dal Dottore Commercialista Larry Aio, mostrerà dei casi pratici con cui è riuscito negli anni a far generare liquidità ad imprese in sofferenza con la cassa, attraverso l'acquisizione di clienti, possibilmente altoSpendenti, che rappresentare l'unica possibilità di salvarsi, nell'immediato, ma anche e soprattutto nei prossimi anni, quando i vari bonus finiranno.

Per avere maggiori informazioni e partecipare all'evento: http://www.bonusinedilizia.it/