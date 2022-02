22 febbraio 2022 a

(Milano, 22 febbraio 2022) - Giovedì 10 marzo, dalle 15.00 alle 17.00

Milano, 22 febbraio 2022 - Il Centro Studi Borgogna in collaborazione con il Gruppo24ORE presenta il webinar che si terrà il prossimo 10 marzo a partire dalle ore 15.00 sulla piattaforma Webex dal titolo “La responsabilità amministrativa degli enti nel processo penale”.

L'evento affronterà il tema dell'introduzione nell'ordinamento italiano dell'inedita figura della responsabilità da reato delle società, secondo quanto dispone il D.lgs. 231/2001 che scaturisce dalla consapevolezza del dilagante fenomeno dei c.d. reati dei colletti bianchi. Si tratta di reati funzionalmente economici integrati da condotte illecite poste in atto in occasione di attività economiche legittime svolte da esponenti dell'impresa, nell'interesse o a vantaggio di quest'ultima.

L'inadeguatezza dei tradizionali sistemi sanzionatori rivolti alla criminalità economica, insieme alle sollecitazioni originate dalle fonti internazionali ed europee, ha portato il legislatore ad introdurre nel nostro ordinamento la responsabilità delle società: sebbene venga definita formalmente “responsabilità amministrativa”, l'accertamento dei fatti da cui deriverebbe la responsabilità dell'ente, nonché la conseguente sanzione, è affidato alla giurisdizione penale. Tale scelta risponde all'esigenza di garantire un accertamento efficace ed attendibile di tutti gli elementi dell'illecito, assicurando all'ente imputato, così come sancito dall'art. 35 D.lgs. 231/2001, la massima espansione del diritto di partecipazione e difesa nel procedimento. Tuttavia, le deroghe ai principi della giurisdizione penale previste dal D.lgs. 231/2001 pongono dei dubbi sull'effettiva intenzione del legislatore. Invero, la dichiarata esigenza di far rientrare la responsabilità dell'ente in un contesto maggiormente garantista viene disattesa dalla disciplina di cui al D.lgs. 231/2001 che riduce quelle tutele fondamentali e tipiche del procedimento penale, rischiando di mettere in crisi non solo l'effettività della funzione special preventiva, ma la stessa legalità della sanzione e quindi anche del processo. È lecito infatti chiedersi se il legislatore abbia voluto far leva sulla forza intimidatrice del processo penale e sugli strumenti di accertamento di quest'ultimo, nettamente più incisivi e penetranti dei poteri istruttori propri del procedimento amministrativo.

L'incontro sarà moderato dall'Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB ed Esperto de Il Sole 24 Ore.

Discuteranno dei seguenti argomenti:

- Avv. Giulia Escurolle, Phd, Of counsel IPG Lex & Tax: “L'autonomia della responsabilità e del processo all'ente”

- Avv. Tomaso Cortesi, Studio Legale Cortesi: “Costituzione di parte civile nei confronti dell'ente: una questione non del tutto risolta”

- Avv. Claudio Schiaffino, Partner Studio Legale Arata & Associati, Direttore Comitato Scientifico Centro Studi Borgogna: “I criteri ascrittivi della responsabilità all'ente”

ll webinar è in fase di accreditamento per la formazione professionale continua presso il Consiglio Nazionale Forense.

E' possibile partecipare iscrivendosi tramite il form di registrazione o inviando una email all'indirizzo [email protected]

A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell'ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la solidarietà e l'etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

