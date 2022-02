Sondaggi politici: Fratelli d'Italia primo partito, Pd e Lega calano

22 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia primo partito e il vantaggio su Pd e Lega aumenta. Il sondaggio Swg per il TgLa7, sulle intenzioni di voto in questo momento, attribuisce il 21,4% al partito guidato da Giorgia Meloni, senza variazioni rispetto ad una settimana fa. Il Partito Democratico perde lo 0,4% e scende al 20,7%, mentre la Lega cede lo 0,2% e scivola al 16,8%. Il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,3% e ora vale il 13,1%. In calo Forza Italia (7,8%) mentre Azione e Più Europa arrivano al 5,1%.