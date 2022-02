Tennis: Atp Dubai, Sinner salva 3 match-point e approda al 2° turno**

22 febbraio 2022 a

Dubai, 22 feb. - (Adnkronos) - Jannik Sinner approda a fatica al secondo turno del torneo Atp 500 di Dubai (cemento, montepremi 2.794.840 dollari). L'altoatesino, numero 10 del mondo e 4 del seeding, supera lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 43 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 7-6 (8-6), 6-3 dopo aver salvato tre match point nel tie-break del secondo set. Al secondo turno lo aspetta lo scozzese Andy Murray, ex numero 1 del mondo ma ora scivolato in 89/a posizione a causa di numerosi infortuni. Sinner gioca il suo primo torneo con il nuovo coach Simone Vagnozzi, in seguito alla separazione da Riccardo Piatti dopo oltre sei anni di collaborazione.