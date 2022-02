Dott. Matteo D'ambrosio: “boom di filler dermici e baby botox tra i Millennials”

22 febbraio 2022 a

a

a

(Milano 22 febbraio 2022) - Complici Instagram, Tik Tok e YouTube, aumentano le procedure di medicina estetica non invasive richieste dagli under 35

“Si registra un aumento esponenziale del ‘ritocchino' tra le under 35, che ricorrono alla medicina estetica in chiave preventiva, ma anche per migliorare la fisionomia del viso, giocando su volumi, proporzioni e armonia”, introduce il Dott. Matteo D'ambrosio, attivo da ben trent'anni nel suo studio personale di via Guido D'Arezzo, 7 a Milano e nelle migliori cliniche del capoluogo lombardo. “Stiamo vivendo in piena epoca in cui l'individuo è al centro del mondo e di se stesso, inoltre, l'impatto delle informazioni veicolate dai social è imponente e travolgente: influencers, youtubers, tiktokers. Un continuo inno e promozione all'immagine esteriore, riflesso degli ideali incarnati di questo tempo presente e l'aumento di tecniche non invasive, in particolare gli iniettabili, lo dimostra appieno”.

La generazione dei Millennials risulta essere dunque uno dei principali utilizzatori di procedure estetiche non invasive: tra queste, le più popolari sono gli injectables, quali botulino e filler dermici. I social sono diventati, a tutti gli effetti, lo specchio digitale soprattutto per i nativi digitali, una generazione cresciuta nel bel mezzo della rivoluzione tecnologica.

“Il baby botox è un intervento indolore che consiste nell'iniezione di piccole dosi di botulino, inferiori ai dosaggi per adulti, per distendere le piccole rughe e sfoggiare un viso fresco e senza imperfezioni”, spiega il Dott. D'Ambrosio. “Un altro intervento molto richiesto tra le giovanissime è il lip filler, un'operazione che letteralmente ‘gonfia le labbra' e le rende più definite. I prodotti utilizzati sono spontaneamente riassorbibili, quindi i risultati sono sicuri oltre che reversibili. In questo modo si ottengono ottimi effetti estetici in modo naturale, senza stravolgere la fisionomia del volto e quindi senza rischiare di vedersi trasformati in modo sgradevole. L'immagine corporea condiziona l'autostima dei più giovani”, sottolinea D'Ambrosio, “che già vivono l'adolescenza in funzione dell'accettazione del proprio corpo che cambia e dell'accettazione del gruppo. I social, d'altro canto, offrono un modo per connettersi con gli altri, ma possono anche aggravare ansie o fragilità già presenti offline. È fondamentale, dunque, essere sempre attenti a cogliere ogni segnale e non sottovalutare le preoccupazioni e le ansie dei ragazzi”.

Problemi di autostima, di non accettazione del proprio corpo, possono innescare sentimenti negativi di frustrazione ed inadeguatezza. Occorre però sempre rivolgersi a professionisti medici che garantiscano eccellenza sia in termini di prodotti, mezzi e risultati.

“Il medico consapevole deve sempre conoscere ed operare con estrema attenzione verso queste diverse variabili, ed eseguire micro interventi di medicina estetica senza abusarne e sempre utilizzando prodotti e strumenti di qualità, che garantiscano un risultato armonioso e sicuro sia dal punto di vista della salute fisica che emotiva”, ribadisce il Dott. D'Ambrosio. “Lo sviluppo della tecnologia ha fatto passi da gigante ed ha permesso la nascita di numerose tecniche ‘soft' che hanno aperto il mondo dell'estetica anche a chi non ha ancora bisogno di bisturi o a chi può contare su un budget ridotto”.

Contatti: https://www.drmatteodambrosio.it/