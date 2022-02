22 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Siamo di fronte a una situazione che più passano i giorni, più somiglia all'Europa del 1938. La politica espansionista di Putin mette in crisi la pace in Europa. L'Unione europea deve intervenire con sanzioni economiche che colpiscono anche il sistema bancario russo. È tempo di rivedere il ruolo delle Nazioni unite”. Così in un tweet il senatore del Psi Riccardo Nencini.