Ucraina: Beghin (M5S), 'via finale Champions da San Pietroburgo'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Alla luce della grave situazione internazionale venutasi a creare dopo il riconoscimento da parte di Putin del Donbass e l'invasione delle truppe russe sul territorio ucraino, è evidente che la città di San Pietroburgo non potrà ospitare la finale di Champions League prevista per il prossimo 22 maggio. Per questa ragione ho cofirmato la lettera, promossa dall'europarlamentare tedesca dei Greens Viola von Cramon-Taubadel, al presidente dell'Uefa Aleksander Čeferin. La Russia dimostri a tutto il mondo che ha a cuore i valori dello sport, della fratellanza, della collaborazione e del rispetto e faccia prevalere le sole armi della diplomazia. Non è mai troppo tardi”. Così Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.