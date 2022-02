22 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "La Spagna ha aumentato il salario minimo, uno strumento che ormai è presente in tutta Europa. In Italia cosa aspettiamo? #Alziamoisalari anche qui, in Senato c'è la proposta del M5S per dare dignità al lavoro. Basta retribuzioni indegne da 3-4 euro l'ora!". Lo scrive in un tweet il leader del M5S, Giuseppe Conte, postando il 'cinguettio' del premier spagnolo Pedro Sànchez.