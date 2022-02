È l'ora di investire in oro? Una guida indipendente per capire

22 febbraio 2022 a

(Milano 22 febbraio 2022) - Milano 22 febbraio 2022 - Dopo una vertiginosa salita e una lunga pausa nelle ultime settimane le quotazioni oro sono tornate ai massimi degli ultimi 8 mesi e hanno superato il prezzo di 1900 dollari l'oncia e l'oro si è dimostrato uno dei pochi strumenti in grado di aumentare di valore mentre azioni e obbligazioni scendevano anche pesantemente in alcuni casi (-9,65% da inizio anno l'indice azionario mondiale).

La crisi fra Russia e Ucraina, la guerra commerciale USA-Cina e l'inflazione in decisa ripresa hanno acceso i riflettori sul metallo giallo e sul tema investire in oro , investire in oro no.

E l'andamento attuale dei mercati ha spinto molti investitori privati a scaricare l'ebook dal titolo “Guida per investire oggi nell'oro” (risulta fra i più cliccati nell'ultima settimana) che SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, aveva realizzato 2 anni fa ed è ancora scaricabile gratuitamente all'indirizzooro.soldiexpert.com

I CONTENUTI PRINCIPALI DELLA GUIDA

• i fattori che influenzano l'andamento del prezzo dell'oro, considerato come bene rifugio per eccellenza ma che può rivelare pericolose insidie soprattutto per quanto riguarda il timing di acquisto;

• i settori industriali e commerciali che utilizzano l'oro, ulteriore fattore di variazione di richiesta e offerta di oro;

• gli strumenti finanziari più adatti ad investire nel metallo giallo (azioni di società minerarie, ETF oro, ETC oro, derivati, lingotti oro, monete oro, conti deposito in oro…) ognuno con specifiche peculiarità e non tutti adatti all'investitore medio;

• la fiscalità degli investimenti in oro e degli strumenti utilizzati, aiutando gli investitori, in modo semplice, a districarsi nella giungla della normativa e delle diverse opzioni disponibili.

PERCHÉ LA GUIDA: L'ORO È DAVVERO UN BENE RIFUGIO?

Il punto di partenza della Guida – che a sua volta è frutto delle analisi compiute dall'Ufficio Studi di SoldiExpert SCF e da Salvatore Gaziano, consulente finanziario indipendente e responsabile delle strategie di investimento– è proprio questo: investire in oro è sempre il rifugio più sicuro, in qualunque momento e in qualunque condizione di mercato? E nel caso si verifichino le condizioni adatte per effettuare l'investimento (sempre all'interno di un portafoglio diversificato e ben soppesato sul profilo di rischio e sugli obiettivi del singolo investitore), con quali strumenti finanziari sarebbe meglio investirvi? Fondi e ETF Oro specializzati sulle principali aziende minerarie, ETC che replicano l'andamento dell'oro fisico, monete, lingotti d'oro, conti deposito in oro.. Il catalogo è molto ricco per investire in oro è la guida realizzata da SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente e disponibile all'indirizzo oro.soldixpert.com ne offre un interessante spaccato come viene approfondito in questo speciale pubblicato nelle ultime analisi elaborate poco prima che il prezzo oro superasse i 1900 dollari l'oncia.

ORO COME METALLO INDUSTRIALE E COMMERCIALE

L'andamento dell'oro, infatti, è influenzato anche (soprattutto) dal suo utilizzo pratico, cioè l'uso che ne viene fatto all'interno di attività industriali e commerciali. Nell'ebook “Guida per investire oggi sull'oro”, a questo proposito vi sono grafici esplicativi di notevole interesse.

Le variabili che incidono sulle quotazioni dell'oro sono quindi molte, dagli eventi geopolitici ai costi di estrazione mineraria, passando per il suo accumulo da parte delle banche centrali per arrivare al suo utilizzo nella produzione industriale di computer o gioielli, oltre al fatto di essere ampiamente utilizzato come sottostante in molti tipi di strumenti finanziari.

Analisi che è appunto in grado di effettuare un consulente finanziario indipendente privo di conflitti d'interesse come SoldiExpert SCF, anche in modo personalizzato sulla base di specifiche esigenze d'investimento, di cui la Guida è un primo utile complemento.

SOLDIEXPERT SCF

SoldiExpert SCF (società regolarmente iscritta all'Albo OCF) fondata da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, consulenti finanziari autonomi (ovvero slegati da qualsiasi banca e rete e quindi potenzialmente in conflitto d'interessi), è una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendenti a livello nazionale. Vanta clienti di ogni tipo e portafoglio (soprattutto privati) in tutta Italia grazie anche a un modello unico basato sulla Rete e sulla tecnologia come la possibilità di collegarsi in video-conferenza con i propri esperti che operano in più parti d'Italia.

La consulenza fornita può riguardare tutto il patrimonio o sola la parte legata agli investimenti finanziari (azioni, obbligazioni, ETF, fondi) o assicurativi (spesso unit linked che di fatto sono investimenti finanziari spesso “travestiti”) e si basa su un'attenta analisi preventiva (tipicamente i risparmiatori che si rivolgono a SoldiExpert SCF partono con un check up ed è possibile richiedere gratuitamente una prima consulenza di 30 minuti) di efficienza del portafoglio detenuto dal cliente in termini di costi e rischi. E il fatto di essere una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente è un punto molto importante per gli investitori poiché SoldiExpert SCF viene remunerata direttamente in modo trasparente dai clienti senza quindi ottenere provvigioni o commissioni sui prodotti consigliati come è tipico dell'industria del risparmio gestito in Italia.

