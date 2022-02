Open: Fattori (Si), 'voterò contro conflitto attribuzione'

22 febbraio 2022 a

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - “Voterò nell'aula del Senato contro al conflitto di attribuzione sul caso Renzi/Open perchè sono convinta che non sia stata violata la legge, e che comunque anche se si è parlamentari ci si debba difendere nel processo e non dal processo.” Lo scrive su Facebook Elena Fattori di Sinistra Italiana.

“E inoltre penso anche che non si possano estendere le guarentigie parlamentari a terzi: significherebbe di fatto - conclude la senatrice di SI - confermare che qualcuno ha dei privilegi di impunità che non possono essere accettati in uno Stato di diritto”.