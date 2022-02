Ucraina: Borrell, 'sanzioni non fanno miracoli, ma fanno male'**

22 febbraio 2022 a

Bruxelles, 22 feb. (Adnkronos) - "E' evidente che le sanzioni non hanno effetti miracolosi, fanno male e costano. Pensiamo che la storia non è finita. Le sanzioni non sono come un semaforo rosso. Fanno male economicamente". Lo spiega l'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell, in conferenza stampa a Bruxelles. "Abbiamo preferito conservare alcune capacità di deterrenza - aggiunge - per rispondere a nuove azioni della Russia e temiamo molto che ce ne saranno. C'è un arsenale, dobbiamo seguire gli avvenimenti", spiega. "Pensiamo" che il pacchetto approvato rappresenti un "buon equilibrio" tra l'esigenza di avere un "pacchetto forte" e quella di avere "munizioni di riserva" conclude Borrell.