Calcio: Totti e Ilary al capolinea? Sul web il dolore dei fan

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Incredulità, sorpresa, dolore. Così i fan della coppia d'oro del calcio italiano Francesco Totti - Ilary Blasi accolgono la notizia, ormai apparsa su moltissime testate, della separazione tra i due, che sarebbe ormai conclamata e giunta già al punto di stabilire 'i dettagli' tecnici della quotidianità da separati. Moltissimi infatti i commenti degli internauti, che hanno fatto balzare in vetta ai trend topic l'hashtag #tottieilary.

"Francé, noi la maglietta '6 unica' nun se la scordamo, capito", scrive un fan: il riferimento è allo storico derby Lazio-Roma del 10 marzo 2002 che finì 1-5 per la squadra, reduce dallo scudetto, all'epoca guidata da Fabio Capello. La partita fu un trionfo anche per il Capitano della 'Magica' che esibì al termine del match una maglietta sotto la maglia giallorossa, con la scritta '6 unica', dedicata all'allora neo fidanzata Ilary Blasi.

C'è anche chi cita un brano di Tiziano Ferro: "E ricordiamolo al mondo chi eravamo e che potremo ritornare", scrive un romantico utente. "Se pure la coppia #tottieilary scoppia chi sono io per poter pensare di avere una relazione duratura?", si interroga scrive qualcun altro. "Altro che Brad Pitt e Angelina Jolie, Totti e Ilary che si separano è un altro tipo di dolore", aggiunge un nostalgico romanista. Ma la frase più gettonata in assoluto da fan e internauti è la citazione, riferita al 'Capitano', che si rifà all'ultima partita di Totti prima dell'addio alla 'Magica' quando apparve in curva lo striscione di un tifoso giallorosso: "Speravo de morì prima".