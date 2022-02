Caso camici: Comazzi (FI), 'felice per Fontana, mai dubitato della sua correttezza'

22 febbraio 2022 a

Milano 22 feb. (Adnkronos) - “L'archiviazione dell'inchiesta sul conto corrente svizzero del presidente Fontana è un'ottima notizia: conoscendolo personalmente non ho mai dubitato della sua grande onestà e correttezza". Così in una nota Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commenta l'archiviazione dell'inchiesta sul governatore lombardo Attilio Fontana

"Oggi - prosegue l'azzurro - sono felice per il governatore di Regione Lombardia, al quale ho sempre espresso umana vicinanza per i mesi complicati - anche sul piano personale - che si è trovato a vivere nel recente passato".

"Ora mi aspetto che tutti coloro che hanno puntato il dito in maniera gratuita, alimentando campagne mediatiche fondate sul nulla, abbiano il buonsenso di chiedere pubblicamente scusa”, conclude Comazzi.