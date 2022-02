22 febbraio 2022 a

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Esordio con gol in Champions League per l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic. Al bomber bianconero sono bastati 33 secondi per battere il portiere del Villarreal con un preciso diagonale, per il vantaggio della Juve.