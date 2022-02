23 febbraio 2022 a

Torino, 23 feb. (Adnkronos) - Stellantis stima per l'anno in corso di chiudere con un margine sull'utile operativo a doppia cifra e un free cash flow industriale positivo. La guidance è contenuta nella relazione sui dati di bilancio 2021 in cui si precisa che le stime sono state fatte "assumendo che le condizioni economiche e quelle legate al Covid 19 rimangano stabili".