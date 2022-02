Young Platform: Come comprare criptovalute sull'exchange italiano

23 febbraio 2022 a

(Torino, 22/02/2022) - Torino, 22/02/2022 - Young Platform è un exchange di criptovalute italiana (http://youngplatform.com/exchange/) su cui è possibile comprare e vendere tutte le principali criptovalute presenti sul mercato. Young Platform è oltretutto una startup FinTech nata all'interno di i3P del Politecnico di Torino che mira a diventare una smart digital Bank focalizzata sui nuovi servizi digitali.

Mediante i suoi prodotti, Young Platform offre agli utenti tutti gli strumenti per comprare ed acquistare sul mercato delle criptovalute: da un'app mobile per imparare, ad una piattaforma intuitiva per acquistare le migliori criptovalute, fino a indicatori e API per gli utenti professionisti.

Perché scegliere Young come piattaforma? I motivi per cui preferirlo ad altri Exchange sono molteplici:

- Elevata sicurezza: Young Platform è un Exchange centralizzato che detiene i fondi dei clienti esclusivamente in banche italiane, come Banca Sella.

- Team 100% italiano: il team è composto da giovani ragazzi preparati ed appassionati, nel 2021 Forbes Italia ha selezionato i fondatori di Young Platform tra i migliori 100 imprenditori italiani under 30. Avrete inoltre assistenza qualificata in lingua italiana.

- Credibilità: la piattaforma è utilizzata da più di 300.000 utenti ed è stato effettuato un aumento di capitale di 3.5 milioni di euro. Possiamo menzionare “United Ventures”, ente che ha finanziato il capitale.

- Academy: Young Platform è molto più di un Exchange, potrete infatti imparare a comprendere il mercato delle criptovalute tramite l'Academy e l'app Step.

- Strumenti: non troverete solo la piattaforma base ma anche una piattaforma Pro con commissioni basseed una - Step - per guadagnare il token YNG attraverso vari giochi ed attività.

- Semplicità d'uso: Young Platform potrebbe risultare una piattaforma non ancora completa per gli utenti esperti (per loro c'è comunque la versione Pro) ma è ideale per i principianti che necessitano di un Exchange sicuro e semplice da utilizzare.

Prezzo delle criptovalute

Su Young Platform troverete le 27 principali crypto sul mercato. Le criptovalute hanno dei prezzi molto vari. Quelle dal valore particolarmente elevato sono Bitcoin, che vale circa €35.000, ed Ethereum, che vale circa €4.000.

Entrambe le criptovalute possono essere frazionate. Ciò significa che potrete comprare il corrispettivo di 20, 50 o 100 € di Bitcoin o Ethereum. Le altre altcoin hanno mediamente valori più bassi: si va dagli 0,14 € per un Dogecoin, ai circa 300 euro di Bitcoin Cash. Voi però potrete sempre scegliere quanto acquistare, a prescindere dal prezzo di mercato del token in questione.

Andamento delle criptovalute

Le criptovalute sono sempre state caratterizzate da un andamento volatile, ovvero da elevate oscillazioni di prezzo. Alcuni analisti sostengono però che, nonostante questi alti e bassi, le crypto continueranno ad avere un trend positivo nel lungo periodo.

Nei prossimi dieci anni si prevede infatti che sempre più persone entreranno nel mercato delle criptovalute e che le blockchain avranno un ruolo sempre più importante nella vita di tutti i giorni.

Ecco alcuni trend futuri da tenere in considerazione:

- Sviluppo del Metaverso e del Web 3.0

- Regolamentazione più chiara

- Sempre più istituzioni entreranno nel mercato delle crypto

Come comprare criptovalute su Young Platform

Iniziare ad utilizzare Young Platform per comprare criptovalute è davvero semplicissimo ed alla portata di tutti.

I passi da seguire sono i seguenti:

1. Scaricare l'app ufficiale da App Store o Google Play

2. Invitare gli amici a scaricare l'app per ottenere fino a €15

3. Creare un account

4. Verificare la propria identità con un documento ed un selfie (KYC)

5. Depositare 20 euro

6. Andare nella sezione “Prodotti” e scegliere la criptovaluta da comprare

7. Stabilire l'importo da versare per quella crypto

8. Confermare l'operazione

Su Young potrete depositare fondi nei seguenti modi: bonifico, carta di credito/debito, contanti e Satispay. Potrete inoltre depositare criptovalute da Wallet esterni.

Contatti

[email protected]

youngplatform.com/about/