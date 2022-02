Covid: incentivi destinati a imprese usati anche per comprare Rolex, frode da oltre 460 mila euro

23 febbraio 2022 a

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Denunciati alla Procura della Repubblica di Monza 13 brianzoli che, senza averne diritto, avrebbero percepito contributi a fondo perduto (previsti dal Decreto Rilancio) erogati dall'Agenzia delle Entrate a soggetti economici con cali di fatturato, ovvero beneficiato di finanziamenti bancari assististi da garanzia (contemplati dal Decreto Liquidità). Sono oltre 460 mila euro gli incentivi illecitamente percepiti, ricostruiti nel corso degli interventi svolti, su tutto il territorio provinciale, dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza, del Gruppo di Monza e delle Compagnie di Seregno e Seveso.

L'attività investigativa - originata sia dall'analisi di rischio della Componente speciale della Guardia di Finanza in materia di spesa pubblica sia dalla valorizzazione trasversale dell'attività di intelligence, dell'approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette e del patrimonio informativo in materia di contrasto ai traffici illeciti - si è concentrata sulla posizione di alcuni soggetti beneficiari, preliminarmente individuati per gli alti profili di rischio, sulla base di specifici alert afferenti a fatture emesse tardivamente, modalità di presentazione delle istanze, inadempienze dichiarative fiscali, altri elementi - di natura oggettiva connessi ai requisiti di accesso - sintomatici di possibili illiceità o distrazioni delle risorse conseguite.

Dei 13 deferiti all'autorità giudiziaria, 6 sono risultati riconducibili ad ipotesi di indebita percezione del contributo a fondo perduto richiesto telematicamente all'Agenzia delle Entrate per 237.000 euro, posto che le corrispondenti istanze di accesso al beneficio sono state presentate in difetto dei presupposti dei limiti di ricavi o compensi e degli ulteriori requisiti previsti dal Decreto Rilancio, ivi compresa l'autocertificazione di assenza di cause ostative ai sensi del Codice antimafia. Tra questi, l'amministratore unico di una società giussanese operante nel settore dell'installazione di impianti elettrici che avrebbe indebitamente percepito 147 mila euro, il firmatario dell'istanza di contributo a fondo perduto per circa 50.000 euro presentata da una società cooperativa di trasporti terrestri di Monza, i legali rappresentanti di due società sportive brianzole beneficiarie di oltre 28.000 euro.

Ulteriori percettori sono stati invece sanzionati solo amministrativamente non ravvisandosi profili di responsabilità penale per il mancato superamento della soglia di 3.999,96 euro prevista ai fini della configurazione del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, con segnalazione all'Agenzia delle Entrate ai fini delle iniziative di recupero dei contributi non spettanti. Sono invece 7 le persone deferite all'Autorità giudiziaria per ipotesi di indebito ottenimento ed utilizzo di finanziamenti bancari assistiti da garanzia per 210.000 euro, posto che le corrispondenti domande di ammissione all'agevolazione sono state presentate con autocertificazioni in difetto dei parametri dimensionali, patrimoniali, di carattere reputazionale richiesti dal Decreto Liquidità, ovvero le corrispondenti risorse sono risultate destinate a finalità diverse da quelle previste.

Tra questi, il socio amministratore di una società seregnese operante nel settore dell'attività di mediazione immobiliare che avrebbe indebitamente percepito 30 mila euro indicando nella domanda ricavi nettamente superiori a quelli realmente contabilizzati col fine di ottenere un maggior finanziamento spettante, il firmatario della domanda presentata da un'attività commerciale monzese per l'ottenimento di un finanziamento di 25.000 euro non spettante in quanto soggetto già “in difficoltà”, il titolare di una ditta edile di Desio cui è stato disconosciuto, in assenza di valida dichiarazione dei redditi, un finanziamento da 25.000 euro, un ristoratore di Bovisio Masciago che ha utilizzato parte di un finanziamento da 70.000 euro per l'acquisito di beni e servizi di natura strettamente personale non riconducibili all'attività d'impresa, un professionista di Macherio beneficiario di oltre 8.700 euro in parte utilizzati per l'acquisto di un orologio di marca “Rolex” ed in parte per l'estinzione di un precedente prestito personale.

Un ulteriore percettore è stato sanzionato solo amministrativamente, sempre per il mancato superamento della soglia di legge prevista dal precetto penale di indebita percezione, con segnalazione dell'irregolarità al Fondo di Garanzia per le Pmi – Mediocredito Centrale S.p.A.. L'azione di servizio, sotto la direzione del Comando Provinciale di Monza, costituisce un'ulteriore testimonianza del costante presidio economico-finanziario assicurato dal Corpo volto a garantire il corretto impiego delle risorse pubbliche, a partire dalle misure che, per la loro rilevanza e/o peculiarità, costituiscono il perno dell'azione di sostegno all'economia attuata per far fronte alla crisi determinata dall'evoluzione del contesto epidemiologico, posto che il corretto impiego dei fondi pubblici aiuta la crescita produttiva e occupazionale e contribuisce, nell'attuale congiuntura, ad arginare l'impatto negativo delle crisi economica e sociale e sostenere il rilancio del Paese. Per le condotte illecite al vaglio della competente Autorità giudiziaria, sulla base del principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna, a cui seguirebbe obbligatoriamente la confisca del profitto del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche.