23 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - È previsto per domani, con la chiama a partire dalle 10.25, il voto di fiducia sul decreto legge che fissa l'obbligo di vaccino anti-Covid per gli over 50 con i relativi vincoli legati al green pass. Le dichiarazioni di voto sono previste a partire dalle 8.45. Dopo il voto di fiducia la seduta proseguirà con l'esame degli ordini del giorno, per poi passare al voto finale sul provvedimento.