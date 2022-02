Calcio: Inter, striscioni di incoraggiamento per squadra, Handanovic e Lautaro

23 febbraio 2022 a

Milano, 23 feb. - (Adnkronos) - I tifosi dell'Inter si schierano a fianco della squadra, reduce da tre ko nelle ultime 4 partite tra campionato e Champions League. Oggi la squadra di Simone Inzaghi si è risvegliata con un grande incoraggiamento da parte dei suoi sostenitori. All'esterno del centro sportivo di Appiano Gentile, infatti, sono apparsi degli striscioni appesi con l'obiettivo di caricare il gruppo in vista dei prossimi impegni. "Con la forza si vincono le battaglie, col carattere si vince la guerra. La Nord è con voi", il messaggio rivolto alla squadra.

Non solo il messaggio d'incoraggiamento per la squadra, la Curva Nord ha riservato un pensiero anche a due giocatori rappresentativi che non stanno vivendo un momento semplicissimo. Il primo è il capitano Handanovic, criticato per i gol subiti da Giroud nel derby e da Raspadori contro il Sassuolo. "Samir, non ti curar di loro. La Nord è con te", lo striscione dedicato il portiere. L'altro, invece, è rivolto a Lautaro Martinez, a secco da sette giornate in campionato. "Lautaro tieni duro, siamo con voi", il messaggio per l'attaccante argentino.