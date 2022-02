Ucraina: Nicolini (dirigente Shakhtar), 'stiamo bene, sabato riprendiamo campionato'

23 febbraio 2022 a

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Stiamo bene, ci stiamo allenando. Sabato ricominciamo il campionato. Preferiamo non parlare della situazione politica per evitare che vengano male interpretate. Qui va tutto bene, pensiamo al nostro lavoro. A Kiev non c'è nessun tipo di problema al momento e anche noi siamo in attesa degli eventi". Sono le parole di Carlo Nicolini dirigente della squadra ucraina dello Shakhtar Donetsk, all'Adnkronos, sul momento delicato che si sta vivendo nel paese per le tensioni con la Russia.

"Ad oggi abbiamo conferma che sabato giochiamo, tra l'altro sul confine, uno dei posti più vicini alla Russia. Ad oggi abbiamo conferma che il campionato si gioca, stiamo facendo la nostra rifinitura. Tra l'altro domani parte la nostra Primavera, l'Under19 che gioca sempre un giorno prima, quindi tutto regolare. In questo momento sabato alle ore 17 ucraine riprendiamo il campionato, poi se cambieranno le cose non lo so", ha aggiunto Nicolini.