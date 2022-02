SNAI – Europa League: dura per la Lazio Napoli-Barcellona sul filo

23 febbraio 2022 a

a

a

(Milano 23 febbraio 2022) - I biancocelesti puntano al ribaltone dopo la sconfitta dell'andata, ma il Porto è nettamente più vicino alla qualificazione agli ottavi, data a 1,40. Sfida apertissima e quote in equilibrio tra gli uomini di Spalletti e i blaugrana di Xavi. Missione meno complicata per l'Atalanta, favorita in casa dell'Olympiacos.

Milano, 23 febbraio 2022 – Tutte ancora in corsa le tre italiane di Europa League, impegnate domani nel ritorno degli spareggi validi per l'ammissione agli ottavi di finale. Le prime a scendere in campo saranno Lazio e Atalanta, alle 18,45. Per i biancocelesti ribaltare la sconfitta (2-1) dell'andata contro una squadra solida come il Porto non sarà facile. Lo testimoniano anche le quote degli analisti di Snai, che vedono i portoghesi molto più vicini alla qualificazione, data a 1,40. A distanza la Lazio, a 2,80. I biancocelesti, in ogni caso, se la possono giocare: il pronostico della sola gara di ritorno, all'Olimpico, li vede avanti, a 2,25. I portoghesi però hanno due risultati buoni su tre: oltre alla vittoria, data a 3,05, c'è anche il pareggio, a 3,40. Probabile il rientro di Immobile, che secondo Snai è il bomber più caldo, a 2,25. Meno probabile un'altra griffe di Toni Martinez, che ha deciso l'andata con una doppietta, ma rimane a 3,50.

Atalanta lanciata - Sempre alle 18,45 scende in campo anche l'Atalanta, in casa dell'Olympiacos. Il risultato dell'andata (vittoria per 2-1) è confortante, ma non mette a riparo gli uomini di Gasperini, che comunque si presentano da favoriti anche al Pireo: il «2» vale infatti 2,10, quota sensibilmente più bassa rispetto al segno «1», dato a 3,35. Per i nerazzurri buona anche la «X», a 3,45. Sbilanciate le quote sul passaggio del turno, con l'Atalanta a 1,16 e l'Olympiacos a 4,75.

Osimhen vs Aubameyang - Il match più importante, per la caratura dell'avversario, si gioca alle 21 al Maradona, dove il Napoli ospita il Barcellona sulla scorta dell'1-1 maturato all'andata. I catalani non sono chiaramente quelli di qualche stagione fa, ma il lavoro di Xavi sta dando frutti interessanti, come si è visto nel match vinto per 4-1 a Valencia domenica scorsa. La squadra di Spalletti però ha dimostrato al Camp Nou di poter giocare da pari a pari. Un equilibrio che si rispecchia fedelmente nelle quote Snai: per quanto riguarda il match di ritorno, la vittoria del Barcellona è a 2,45, quella del Napoli a 2,75; il pareggio, che condurrebbe le due squadre ai supplementari, si gioca a 3,40. Passaggio del turno sul filo: Napoli a 1,85, Barcellona a 1,88. Quanto ai possibili marcatori, occhio a Aubameyang, autore di una tripletta a Valencia: un un suo gol al Maradona è a 2,75; stessa quota per Osimhen. Vicini ai due Insigne e Mertens, a 3,00.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: [email protected]

Cell: 348.4963434