Milano: rapine in Darsena, polizia arresta cinque giovani

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano cinque giovani, fra i 18 e i 22 anni, accusati di aver compiuto almeno 16 rapine nella zona della Darsena. Dei giovani arrestati tre sono finiti in carcere e due agli arresti domiciliari. I cinque, un cittadino egiziano, due tunisini e due marocchini, tutti con precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio, avrebbero commesso almeno 16 rapine fra giugno e ottobre scorsi.

La banda, che operava prevalentemente nei fine settimana in orario serale e notturno, mimetizzandosi fra la folla che frequenta la zona, accerchiava le vittime per strappare loro di dosso gioielli, abiti e telefoni. In diversi casi i cinque picchiavano le vittime o le minacciavano con coltelli o cocci di vetro puntati alla gola. Due dei giovani, senza fissa dimora, sono stati trovati in una cascina abbandonata in zona Giambellino, utilizzata come riparo di fortuna.

Nel corso dell'operazione è stato arrestato anche il fratello di uno dei giovani, perché colpito da un provvedimento di carcerazione per rapina e resistenza a pubblico ufficiale con una pena di due anni e quattro mesi di reclusione.