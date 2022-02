Azione: ex-Iv Grimani con Calenda, 'area riformista va rafforzata'**

23 febbraio 2022 a

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Nuovo ingresso al Senato per la componente Più Europa-Azione. Oggi il Senatore Leonardo Grimani ha aderito al partito, iscrivendosi un Gruppo parlamentare. Il parlamentare umbro, uscito da Italia Viva lo scorso dicembre, ha incontrato nella sede di Azione il segretario Calenda e il Presidente Matteo Richetti. Si legge in una nota.

“Ho scelto di aderire ad Azione perché credo che in Italia vada rafforzata l'area riformista e liberal-democratica, e questo partito si candida autorevolmente a costruire quello spazio. La leadership di Carlo Calenda conferisce al progetto credibilità e autorevolezza. Sono convinto che il Paese debba superare la deriva populista. Il congresso dello scorso finesettimana consegna all'Italia un Partito strutturato, che discute e si apre ai contributi della società civile. Metterò il mio impegno al servizio di questo progetto che sarà determinante per il futuro dell'Italia, come lo è già stato a Roma”.

“Benvenuto a Leonardo Grimani, che vanta un percorso riformista e ci aiuterà a radicare ulteriormente il nostro partito sul territorio”, ha dichiarato Carlo Calenda. “Con l'ingresso del collega Grimani si rafforza ulteriormente la nostra presenza al Senato, da domani al lavoro insieme!”, ha aggiunto Matteo Richetti.