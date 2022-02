Tim: Belleni (Fistel Cisl Lombardia), 'serve tavolo permanente anche nazionale'

23 febbraio 2022 a

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - "Il presidio è andato bene, ben partecipato, poi l'assessore alla Formazione e al Lavoro Melania Rizzoli ci ha convocati in Regione e abbiamo fatto un incontro anche lì". Lo ha detto all'Adnkronos il segretario generale della Fistel Cisl Lombardia Silvio Belleni, dopo il presidio contro lo 'spezzatino' della Tim che si è tenuto oggi a Milano.

"L'incontro con l'assessore -ha proseguito Belleni- è stato positivo e, intanto, abbiamo concordato l'apertura di un tavolo permanente sulla questione 'sviluppo, telecomunicazioni e situazione dell'azienda Tim'. Poi la Regione Lombardia, attraverso il presidente, si farà portatrice delle nostre istanze per un tavolo nazionale, dato che la questione è anche legata soprattutto al governo, quindi alla presidenza del Consiglio e all'assessore dello Sviluppo Economico, per cercare di rimettere un focus su questa vicenda e, più in generale, sullo sviluppo tecnologico del sistema Italia".

Un tavolo permanente in Regione Lombardia sul tema, secondo Belleni, è molto importante, così come portare a livello nazionale la tematica. "Nel senso che -conclude- anche lì serve un tavolo permanente sulla questione Tim, ma soprattutto sullo sviluppo tecnologico, banda larga, digitale del Paese".