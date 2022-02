Covid: Draghi, 'Italia in ripresa ma continueremo ad aiutare chi in difficoltà'

23 febbraio 2022 a

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "L'Italia è in ripresa, ma il Governo intende continuare ad aiutare chi è in difficoltà". Lo assicura il premier Mario Draghi, dopo aver annunciato, nell'incontro al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, lo stop allo stato d'emergenza dopo il 31 marzo.

Gli aiuti sono arrivati "per il settore del turismo, colpito duramente dalla pandemia. Nel più recente decreto ristori - rivendica - stanziamo altri 100 milioni per il Fondo Unico Nazionale del Turismo, che si aggiungono ai 120 milioni stanziati con la Legge di Bilancio. Sempre nello stesso decreto, aiutiamo gli operatori del settore con la decontribuzione per i lavoratori stagionali e un credito d'imposta per gli affitti di immobili".