Lazio: Casu (Pd), 'locomotiva d'Italia su parità di genere nelle discipline Stem'

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Il futuro nel Lazio è finalmente #Stem! Grazie alla proposta di legge presentata da Michela Di Biase, approvata oggi dal Consiglio, la Regione guidata da Nicola Zingaretti stanzia 800 mila euro per i prossimi 2 anni e diventa locomotiva d'Italia nella battaglia per il contrasto della discriminazione di genere, per la promozione della parità nell'apprendimento, nella formazione e nel lavoro nelle discipline Stem. Una battaglia politica fondamentale, che deve vedere in prima linea anche noi uomini perché liberare l'energia e il talento delle donne nella scienza può costruire oltre covid 19 un mondo migliore per tutti e per tutte". Così Andrea Casu, deputato e segretario PD Roma