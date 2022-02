Endoscopic surgery of herniated discs demonstrates statistically significant pain relief and cost effectiveness compared to open procedures

23 febbraio 2022 a

MONACO, 23 febbraio 2022 /PRNewswire/ -- "La chirurgia endoscopica dell'ernia del disco dimostra un sollievo dal dolore ed una efficacia in termini di costi statisticamente significativi rispetto alle procedure aperte"

Un team di medici, guidato dal Neurochirurgo Dr. B.S. Harhangi dell'Erasmus Medical Center di Rotterdam, ha recentemente pubblicato uno studio che dimostra un notevole sollievo per i pazienti con ernia del disco dopo aver utilizzato il sistema MaxMoreSpine©. Per la prima volta, uno studio scientifico compara risultati e rapporto costi-efficacia tra le due procedure chirurgiche principali per il trattamento delle ernie del disco spinali. Una delle procedure è minimamente invasiva e richiede solo una piccola incisione cutanea per rimuovere il materiale prolassato del disco attraverso una procedura endoscopica. Il secondo metodo è noto come approccio microscopico aperto.

Nello studio è stato incluso un totale di 682 pazienti, compresi dai 18 ai 70 anni di età.

"I risultati sono chiaramente a favore del metodo chirurgico endoscopico minimamente invasivo. I pazienti possono essere trattati ambulatorialmente in anestesia locale e tornare a casa circa 2 ore dopo la procedura. Al contrario, utilizzando il metodo microscopico, i pazienti devono sottoporsi ad anestesia generale e solitamente richiedono diversi giorni in ospedale prima di tornare a casa quasi senza dolore ", ha detto il dottor Gadjradj, che ha guidato scientificamente questo studio che è appena stato pubblicato nel rinomato British Medical Journal. (https://www.bmj.com/content/376/bmj-2021-065846).

Tutti i centri coinvolti nello studio hanno utilizzato il sistema endoscopico MaxMoreSpine©. Questa tecnologia è sviluppata, costruita e distribuita da una ditta di Monaco la Hoogland Spine Products GmbH.

L'azienda di dispositivi medici è stata fondata nel 2006 dal chirurgo olandese della colonna vertebrale Dr. Thomas Hoogland, che aveva oltre 35 anni di esperienza, eseguendo più di 13.000 procedure endoscopiche della colonna vertebrale ed è stato un pioniere in questo campo. Globalmente la dimensione del mercato dei pazienti sottoposti a chirurgia spinale di ernia del disco è superiore al milione all'anno.

" Il risultato dello studio presentato dal Team del Dr. Harhangi supporta e convalida chiaramente il lavoro di mio padre nel campo del trattamento minimamente invasivo dell'ernia del disco e l'alta qualità del sistema endoscopico, che è oggigiorno utilizzato dai chirurghi di tutto il mondo", ha affermato Jaap Hoogland, Amministratore Delegato della Hoogland Spine Products GmbH. Dopo la perdita di suo padre sette anni fa, Jaap Hoogland ne ha continuato l'eredità sviluppando ulteriormente la tecnologia endoscopica della colonna.

Informazioni su Hoogland Spine Products GmbH

Hoogland Spine Products GmbH è stata fondata nel 2006 dal Chirurgo Ortopedico ed Inventore Dr. Thomas Hoogland a Monaco, in Germania. La visione di Hoogland era quella di sviluppare e commercializzare strumenti endoscopici meno invasivi per la chirurgia mirata al trattamento dell'erniazione e della degenerazione del disco e della stenosi spinale. HSP ha un forte team gestionale che si sforza di rendere i suoi prodotti un gold standard globale. L'esclusiva rete di distribuzione globale condivide la passione e l'impegno a far crescere il marchio MaxMoreSpine, supportando i clienti e consentendo migliori risultati per i pazienti. www.max-more.com

