Ucraina: Meloni, 'Italia più credibile in Nato se rispettasse regola 2% Pil spese militari'

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Fdi ha una posizione molto chiara e l'ha ribadita anche oggi in aula. I nostri parlamentari che sono intervenuti oggi di fronte all'informative di DI Maio segnalavano che se l'Italia vuole essere più centrale all'interno dell'alleanza atlantica dovrebbe rispettare alcuni vincoli". Così Giorgia Meloni, presidente Fdi, a Sky.

"Fdi è l'unico partito che ha il coraggio di dire che la libertà ha un costo e quel costo sono le spese per la difesa. Tra le regole del patto atlantico c'è quella di prevedere il 2% del Pil per le spese per la difesa e l'Italia invece è indietro su questo. Poi ce ne accorgiamo quando arrivano le crisi ma per per affrontarle ci vuole fermezza a credibilità. Figuriamoci, quindi, se non siamo convinti quale debba essere oggi il posizionamento dell'Italia".