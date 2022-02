Ucraina, Russia ha iniziato invasione: morti e feriti a Kiev

24 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - La Russia ha iniziato l'invasione dell'Ucraina. Sette soldati sono morti a causa dei bombardamenti nelle prime ore dell'attacco russo, ha confermato il ministero degli Interni di Kiev dopo le notizie che parlavano di almeno sette persone morte e nove ferite a causa dei bombardamenti.

Il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato un' "operazione militare speciale" in Ucraina ordinando ufficialmente il dispiegamento di militari della Russia nelle regioni di Donetsk e Luhansk. Esplosioni sono state segnalate nella capitale Kiev e in varie città del Paese. "Ho deciso per un'operazione militare speciale", ha detto Putin. L'obiettivo dichiarato è "proteggere la popolazione che per otto anni è stata soggetta a maltrattamenti e genocidio".

Il ministero dell'Interno ucraino ha parlato anche di 17 militari che risultano scomparsi dopo un attacco aereo russo contro un'unità militare a Podilsk, nella regione di Odessa.

La Russia ha inoltre soppresso il sistema di difesa anti aerea dell'Ucraina con i suoi attacchi di precisione, ha affermato il ministero della Difesa di Mosca in una nota.

L'Ucraina, come ha riportato la tv pubblica, ha chiuso lo spazio aereo in risposta all'operazione russa. Secondo l'agenzia Unian, ci sono state almeno quattro esplosioni a Kramatorsk, una forte esplosione nella regione di Odessa, così come a Kharkiv e Berdjans'k. Esplosioni e spari sono stati segnalati vicino all'aeroporto di Boryspil.

''Ci sono notizie di attacchi russi contro obiettivi in alcune delle principali città ucraine, tra cui Kiev, Kharkiv, Odessa, Ivano-Frankivsk e Mariupol''. E' quanto si legge sull'account di Twitter dell'ambasciata americana in Ucraina. ''Si consiglia ai cittadini statunitensi in Ucraina di mettersi al riparo'', aggiunge.

Le guardie di frontiera ucraine non stanno resistendo all'avanzata delle truppe russe, ha scritto il ministero della Difesa di Kiev in una nota. Il ministero ha anche smentito che Mosca abbia perso un aereo militare a causa dell'offensiva ucraina. Abbattuti cinque velivoli e un elicottero russi abbattuti. Lo fanno sapere le forze armate ucraine.

Il video con cui Vladimir Putin ha annunciato la dichiarazione di guerra contro l'Ucraina nella notte sarebbe stato registrato tre giorni prima, il 21 febbraio. Lo rivela la Novaya Gazeta, dopo aver esaminato i metadati del video caricato sul sito del Cremlino, che sarebbe stato creato alle 19 di tre giorni fa.

L'Ucraina nel frattempo ha imposto la legge marziale. Lo ha annunciato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Cari cittadini ucraini, oggi il presidente Putin ha annunciato l'avvio di un'operazione militare speciale nel Donbass. La Russia ha compiuto attacchi contro le nostre infrastrutture militari", ha detto Zelensky sul suo profilo Facebook. "Un minuto fa ho avuto un colloquio con il presidente Biden. Gli Stati Uniti hanno già cominciato a mobilitare il sostegno internazionale - ha aggiunto, secondo Ukrinform - Dovreste restare a casa se possibile".

Il presidente americano Joe Biden ha denunciato l'"attacco non provocato e ingiustificato" della Russia contro l'Ucraina e come Putin abbia "scelto una guerra premeditata che porterà a una catastrofica perdita di vite umane e sofferenze umane". "Le preghiere del mondo intero sono per il popolo dell'Ucraina - afferma in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca - che subisce un attacco non provocato e ingiustificato da parte delle forze militari russe".

"Solo la Russia è responsabile della morte e della distruzione che questo attacco porterà e gli Stati Uniti e i loro alleati e partner risponderanno in modo unito e incisivo. Il mondo riterrà responsabile la Russia".

Biden parlerà con i leader del G7 e poi agli americani "per annunciare le conseguenze ulteriori" che Usa e alleati "imporranno alla Russia per questo atto di aggressione non necessario contro l'Ucraina e la pace e la sicurezza globale". "Ci coordineremo con i nostri alleati Nato per garantire una risposta forte e unita che scoraggi qualsiasi aggressione contro l'Alleanza".