Ucraina: Della Vedova, 'sanzioni dure per isolare Russia'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “E' un momento drammatico e intollerabile. Putin gioca una partita che guarda ai secoli passati per giustificare una aggressione armata che in Europa non si vedeva da decenni. Speravamo potesse prevalere un minimo di razionalità e di umanità, ma così non è stato. Serve una reazione compatta da parte dell'Italia e degli alleati, e la prima opzione deve essere quella di un pacchetto di sanzioni europee, concordate con gli alleati, molto dure per isolare economicamente la Russia”. Lo ha affermato a Radiouno Rai il sottosegretario agli Affari esteri e segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.