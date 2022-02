Ucraina: così al confine una webcam testimonia in diretta l'invasione russa

24 febbraio 2022 a

Roma, 24 feb. -(Adnkronos) - Prima un flusso ininterrotto di blindati e di lanciamissili russi e negli ultimi minuti di mezzi di supporto e trasporto truppe. A testimoniare le dimensioni dell'invasione di Mosca all'Ucraina è una webcam al confine con la Bielorussia, forse dimenticata o probabilmente piazzata strategicamente per 'coprire' la crisi. A rigirare all'estero le immagini è Belsat Tv, un canale di informazione indipendente bielorusso che trasmette dalla Polonia dopo essere stato bollato dal ministero dell'Interno di Minsk come 'gruppo estremista e criminale'.

Nelle prime immagini dell'alba, riportate anche dalla Cnn, il posto di frontiera era affollato - come d'abitudine - di autoarticolati necessari per gli scambi commerciali fra i due paesi. Ora, invece, la strada a due corsie appare deserta in direzione della Bielorussia mentre la fila ininterrotta di mezzi militari russi continua la marcia in territorio ucraino.