Ucraina: sabato corteo contro la guerra a Milano

Milano 24 feb. (Adnkronos) - Milano scende in piazza contro la guerra in Ucraina. Milano Antifascista Antirazzista Meticcia e Solidale ha indetto, infatti, per sabato 26 febbraio dalle ore 15 un corteo che partirà da largo Cairoli per affermare - si legge in una nota dell'associazione - "che l'Italia ripudia la guerra". Sarà una manifestazione partecipata che attraverserà Milano, saranno presenti associazioni, collettivi studenteschi, organizzazioni politiche e sindacali.

Ci sarà anche la presenza di molti bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie, perché - spiega la nota - "è necessaria un'ampia mobilitazione per fermare la minaccia di un conflitto dagli esiti imprevedibili".

Alla manifestazione hanno già aderito numerose sigle, tra cui Anpi, Rifondazione Comunista di Milano, coordinamento dei collettivi studenteschi e Priorità alla scuola. La lista è in aggiornamento.