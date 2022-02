Ucraina: min.Interni Kiev lancia allarme infiltrati, occhio a chi veste di rosso

24 febbraio 2022 a

Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - Nell'Ucraina sotto attacco cresce l'allarme per possibili infiltrati e sabotatori inviati da Mosca. Sui social così viene rilanciato l'allarme della polizia ucraina che invita a telefonare al numero 102 per segnalare eventuali sospetti. Il ministero degli Affari interni dell'Ucraina avrebbe addirittura indicato la necessità prestare particolare attenzione alle persone vestite con abiti con elementi rossi, soprattutto se indossano mimetiche. Peraltro le autorità invitano i civili a non camminare per le strade in uniforme o abbigliamento tattico. Sulal sua pagina facebook il sindaco di Leopoli, Andriy Sadovy, ha riferito che le persone in mimetica con un nastro rosso potrebbero essere dei sabotatori e ha invitato a denunciarli alla polizia.