24 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Il Pd organizza per oggi un presidio di tutte le forze democratiche per dire Stop alle armi, Stop all'aggressione armata di Putin, esprimere solidarietà all'Ucraina, sostenere la mobilitazione dell'Italia e dell'Europa per la pace. L'appuntamento è per le ore 16 nei pressi dell'ambasciata russa a Roma, Via Gaeta angolo Viale Castro Pretorio.