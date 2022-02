Serie A: i bookie danno fiducia alle milanesi, a bassa quota le vittorie contro Genoa e Udinese

24 febbraio 2022 a

(Roma 24 febbraio 2022) - Nerazzurri senza vittorie da tre turni, ma al Ferraris il 71% degli scommettitori punta sul blitz (a 1,33). Milan con l'Udinese per dimenticare il flop Salernitana: a San Siro i tre punti a 1,45

Roma, 24 febbraio 2022 – Una partita a senso unico per differenza in classifica e in quota, ma a cui l'Inter dovrà avvicinarsi con la massima concentrazione dopo tre turni da dimenticare. Nell'anticipo di Serie A in programma domani, i nerazzurri saranno al Ferraris contro il Genoa, sempre battuto negli ultimi sette precedenti. L'ottava vittoria consecutiva si gioca a 1,33 su Planetwin365, con i rossoblù a 9,30 e il pareggio a 5,20. Dopo il ko contro il Sassuolo rimane alta anche la fiducia degli scommettitori, che nel 71% dei casi hanno puntato su Inzaghi. I precedenti d'altronde parlano chiaro, visto che nei sette successi incroci dal 2018 a oggi i rossoblù non sono mai riusciti ad andare a segno. Un gol a Handanovic stavolta pagherebbe 1,64, mentre un'altra vittoria nerazzurra a porta inviolata è a 2,27. Nelle scommesse sui marcatori Lautaro svetta a 1,80, ma l'occasione è buona anche per Sanchez, dato a 2,45. Tra i rossoblù il primo nome è invece Destro (a 4,00), con Ekuban a 5,50. Nelle scommesse sullo scudetto, intanto, i giochi rimangono invariati: l'Inter si conferma in vetta a 1,50, davanti a Milan (4,50) e Napoli (4,75).

Proprio i rossoneri saranno protagonisti dell'altro anticipo del venerdì, pure in questo caso con il netto favore del pronostico. Dopo il flop con la Salernitana, l'«1» contro l'Udinese a San Siro si gioca a 1,45 su Planetwin365, con i bianconeri lontani a 7,50. I due precedenti più recenti sono però finiti con la «X», stavolta un "rischio" a 4,40 volte la posta. Entrambe le squadre sono andate a segno in cinque degli ultimi sei scontri diretti, un dato che per domani porta il Goal a 1,83. Per gli ospiti l'uomo più pericoloso è ancora Beto, a segno anche all'andata, il cui gol pagherebbe 3,75. Giroud e Leao guideranno l'attacco del Milan a quota 1,80 e 2,30, ma in agguato c'è anche Kessiè a 3,40.

Toccherà al Napoli la partita più insidiosa del trio di testa, con gli azzurri in campo all'Olimpico domenica sera contro la Lazio. Una trasferta che i partenopei non vincono dal 2018 e per la quale stavolta partono a quota 2,43 su Planetwin365. Poco più indietro l'ex Sarri, offerto a 2,87, con il segno «X» a 4,65. Anche nelle preferenze degli scommettitori a spuntarla è Spalletti, con il 39% delle giocate dalla sua parte, mentre sulla Lazio è andato il 33% del totale. In una partita comunque in bilico, la differenza potrebbero farla i giocatori più preziosi: gli analisti al momento danno fiducia al rientrante Immobile, primo sul tabellone dei marcatori a 2,25. Alle sue spalle Osimhen, a 2,45, mentre un'altra doppietta di Mertens dopo quella dell'andata pagherebbe 10 volta la posta (a 2,65 un solo gol). Sarri ritroverà invece Luis Alberto (4,00), mentre Zaccagni e Felipe Anderson ci provano a 4,00 e a 5,00.

Tra le altre partite di giornata, la Juventus (a 1,64) giocherà in casa dell'Empoli (5,40). Senza lo squalificato Mourinho la Roma cerca contro lo Spezia una scossa da 1,80 (con i bianconeri a 4,60), mentre l'Atalanta (1,44) sarà impegnata lunedì con la Sampdoria (7,10).

