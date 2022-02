24 febbraio 2022 a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Domani Draghi verrà in Aula e credo sia un segnale importante per avere da subito la condanna unanime di tutto il Parlamento. Non sono vicende che si esauriscono in battute da tweet". Così Enrico Letta in diretta Instagram su Fanpage.