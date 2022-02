24 febbraio 2022 a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Ci saranno forse milioni di rifugiati e noi da subito dobbiamo dimostrare cosa significa l'accoglienza. A partire dagli ucraini che sono già in Italia. Domani ne parlerò in aula e credo ne parlerà stasera anche Draghi perchè l'accoglienza sia fatta da tutti e generalizzata. Questo non è il momento dell'egoismo". Così Enrico Letta in diretta Instagram su Fanpage.