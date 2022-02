iPhone ricondizionati: la seconda vita che piace all'ambiente e al portafogli

24 febbraio 2022 a

a

a

(Messina, 24/02/2022) - Messina, 24/02/2022 - Si tratta di un mercato importante, non più di nicchia e di un vero e proprio fenomeno sociale, la scelta di device di noti brand ricondizionati, e in questo caso di quelli della famosa mela, ha subito un aumento esponenziale negli ultimi anni.

Alla base di questo trend vi è sicuramente una scelta economica, in quanto l'acquisto di iPhone o di un iMac ricondizionato, permette un notevole risparmio economico a fronte di caratteristiche elevate e pari qualità di un device nuovo. Ma questo discorso di economia circolare oltre che a strizzare l'occhio all'ambiente e resistere all'obsolescenza programmata della tecnologia, si sta trasformando anche in una necessità a causa di quello che si chiama chip shortage .

La carenza di semiconduttori che coinvolge vari settori, tra cui quello dell'automotive e del tech, spinge il mercato sempre più verso la ricerca di nuove soluzioni che permettano il recupero quantomeno parziale di materiali.

È infatti ormai una realtà quella che le stesse case produttrici dedichino una fetta del loro mercato alla vendita dei loro stessi prodotti usati e rigenerati.

Gli iPhone, così come altri dispositivi tecnologici di alta fascia come ad esempio i MacBook, gli iMac e gli iPad, vengono sottoposti ad un lungo ed accurato processo, nonché a numerosi test che sono in grado di trasformarli da semplici iPhone usati a iPhone ricondizionati garantiti.

Generalmente il processo di ricondizionamento prevede tre fasi principali

1. Verifiche hardware. Il primo passaggio riguarda tutte le componenti che vengono analizzate da tecnici specializzati e sostituite ove danneggiate o mal funzionanti. Anche la batteria integrata nel caso in cui dimostri un'efficienza inferiore all'80% viene sostituita.

2. Verifiche software. Il secondo passaggio riguarda l'inizializzazione dell'hard drive al fine di eliminare tutti i dati precedenti. Successivamente è prevista l'installazione dell'ultimo sistema operativo. A questo segue una accurata fase di test manuali che superano le 36 ore di durata. Qualora l'esito sia positivo si è pronti per la fase successiva.

3. Pulizia e igienizzazione. L'ultima fase riguarda la pulizia delle componenti, sia interne che esterne.

Un iPhone ricondizionato è

• Perfettamente funzionante

• Ecosostenibile

• Ha una garanzia che va dai 12 ai 24 mesi

• Il suo acquisto è fatturabile poiché non si acquista da privato

• Ha un prezzo ridotto dal 50 fino all'80% rispetto allo stesso device nuovo

Indubbiamente la fiducia del consumatore va riposta in realtà aziendali solide e capaci di garantire qualità e affidabilità. Decidere di affidarsi per un acquisto ad una azienda che si occupa di device ricondizionati permette di risparmiare ulteriormente rispetto agli stessi acquistati presso la casa produttrice.

L'azienda leader in Italia per la vendita di iPhone, iMac, MacBook e è la messinese Smart Generation .

Dal 2015 è stata fra le prime aziende in Italia a ricondizionare computer Apple™ seguendo complessi e accurati processi di test e rimessa a nuovo, fra cui la sostituzione di componenti usurati o danneggiati, l'igienizzazione completa.

Ad oggi è l'azienda N.1 in Italia nella distribuzione di dispositivi ricondizionati a privati ed aziende. La cura e l'attenzione in ogni parte del processo che trasforma un iPhone da semplice “usato” ad un affidabile e funzionante ricondizionato ha permesso di portare avanti un modello di business dal basso impatto ambientale, riuscendo a ridurre ogni anno più di 1000 tonnellate di rifiuti elettronici.

L'obiettivo di Smart Generation è quello di operare nell'economia circolare, rivendendo dispositivi ancora validi, ricondizionati, abbassando così notevolmente il prezzo di acquisto, recuperando un prodotto che ha ancora tanto da dare.

L'azienda grazie ad un ottimo servizio di assistenza pre e post vendita si è guadagnata la fiducia di decine di migliaia di clienti entusiasti, in effetti ci sono delle garanzie che permettono di acquistare online in tutta sicurezza, merita menzione in questo caso anche l'attenzione estrema agli imballaggi, che nel caso di spedizione con corriere di un apparecchio tecnologico diventa importantissima.

SmartGeneration offre ai suoi clienti:

• 12 Mesi di garanzia standard estendibile fino a 24 mesi acquistando l'estensione di garanzia

• 30 giorni di garanzia su batteria e caricabatterie

• 14 giorni di recesso gratuito se l'articolo dovesse essere non conforme alla descrizione o non funzionante

Sul loro sito i devices sono classificati secondo 4 principali categorie estetiche che vanno da “eccellente” ad “accettabile”. Queste categorie riguardano soltanto l'aspetto estetico del prodotto, la cui funzionalità non viene messa affatto in discussione. Tuttavia attraverso un corredo fotografico al catalogo consentono la massima trasparenza nelle operazioni di scelta.

SmartGeneration è una azienda di Messina operante dal 2015 nel settore dei ricondizionati. Spedisce con corriere in tutta Europa, effettua valutazione dell'usato, possibilità di recesso dall'acquisto entro 14 giorni ed un servizio clienti efficiente raggiungibile via mail, telefono o chat.

[email protected]

+39 0902937812

+39 3938701877