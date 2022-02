Lombardia: Sala, 'centrodestra strafavorito per Regionali, Letta chiarisca sue intenzioni'

24 febbraio 2022 a

a

a

Milano 24 feb. (Adnkronos) - "Posto che c'è solo da rimontare e posto che è chiaro che è strafavorito il centrodestra, l'unica possibilità è fare una campagna molto lunga". Lo ha detto a proposito delle Regionali 2023 il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante un dibattito con Luca Bernardo organizzato a Palazzo Marino dall'associazione Cronisti in Comune.

"Quando andremo a votare il centrodestra governerà da quasi 30 anni e non è un caso. È chiaro che noi non siamo abbastanza stati capaci di spiegare ai cittadini lombardi che possiamo fare meglio. Questa volta dobbiamo provarci con più intensità", ha esortato Sala, spiegando che secondo lui "alla fine Fontana si ricandiderà".

"Il percorso non è facile, quindi credo che sia bene che il segretario del Pd Letta, come rappresentante del principale partito, venga a Milano e chiarisca che intenzioni ha", ha sottolineato il sindaco, osservando che "entro giugno-luglio bisogna mettere un candidato in campo e lo si deve aiutare tutti, cercando di affondare su quelli che noi riteniamo essere le debolezze dell'attuale gestione della Regione Lombardia, ma non sarà certamente facile". Per l'individuazione del candidato governatore secondo Sala "le primarie non sono necessarie, ma se c'è un candidato o una candidata forte".