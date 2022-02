Formazione: Lombardia prima in Italia per offerte di corsi Its

24 febbraio 2022 a

Milano, 24 feb. (Adnkronos) - In Lombardia sono 193 i corsi Its erogati da 25 fondazioni con 4700 studenti iscritti, il doppio rispetto la legislatura precedente., l'82% trova subito lavoro. In questi corsi sono coinvolti per il 30% docenti aziendali per consentire ai ragazzi, appena usciti dalle scuole superiori, di assecondare le esigenze delle aziende. E quanto è emerso dalla conferenza stampa tenutasi oggi a Palazzo Lombardia dove il presidente della Regione Attilio Fontana e l'assessore regionale alla Formazione e al Lavoro Melania Rizzoli hanno presentato i dati di questi corsi e gli obiettivi della Regione. "Scegliere questo percorso - ha detto Rizzoli- significa puntare in alto, investire sulle esigenze del territorio e delle aziende. Molti imprenditori si lamentavano di non trovare ragazzi formati per le loro esigenze, noi facciamo questo".

Alla conferenza erano presenti anche due ragazzi, ex allievi dei corsi Its, che oggi lavorano per due diverse aziende, già da alcuni anni. Meccatronica e manutenzione degli aerei sono i più ambiti. Il secondo ha avuto un'enorme successo, tanto che è stato richiesto di raddoppiarlo. Per migliorare i corsi "da un lato - ha detto il presidente Fontana- chiediamo aiuto alle aziende, chiedendo le caratteristiche necessarie per il mondo produttivo. Dall'altro, noi investiamo più risorse. Un po' di fondi arriveranno dal pnrr, vedremo di utilizzare una parte dei fondi europei per andare in questa direzione. Dobbiamo cercare di far capire che questo tipo di formazione deve essere letta come un' istruzione del futuro, non di serie B, per consentire ai ragazzi di seguire le loro inclinazioni e trovare subito un lavoro".