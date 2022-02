Motomondiale: Rossi, 'pronti a sordio MotoGp con Team targato Vr46 e quattro giovani piloti'

24 febbraio 2022 a

Pesaro, 24 feb. (Adnkronos) - “È stata una lunga strada dalla Moto3, ma ora siamo pronti ad esordire in MotoGP con un Team targato Vr46 e quattro giovani piloti che so daranno il massimo". Lo ha detto Valentino Rossi, Team Owner del Mooney VR46 Racing Team nel corso della presentazione delal squadra a Pesaro. "È la chiusura di un cerchio per me e anche per tutte le persone che in questi anni hanno lavorato con tanta passione a questo progetto. Allo stesso tempo è un grande debutto e l'inizio di un nuovo capitolo di questa bella storia in MotoGp. Siamo qui grazie anche al supporto di tutti i nostri partner e sono contento di dare il benvenuto a Mooney: ci siamo incontrati questo inverno al Ranch, c'è stato subito feeling e ora ci ritroviamo qui su questo palco con queste bellissime moto con i nostri colori”.