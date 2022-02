Ucraina: militari Kiev, con razzi Usa Javelin distrutti 15 carri russi

24 febbraio 2022 a

Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - Nell'area di Glukhov, nella regione di Sumy, una delle quattro direttrici dell'invasione ordinata da Putin "i militari ucraini hanno utilizzato missili antiaerei Javelin e hanno neutralizzato una colonna di 15 carri armati T-72". Lo riportano fonti online di Kiev, mostrando la foto di un blindato in fiamme. Kiev avrebbe a disposizione - secondo gli ultimi rapporti - un centinaio di missili Javelin di costruzione Usa, forniti fra il 2018 e il 2020 da Washington nel quadro di un rafforzamento del dispositivo militare ucraino. Il Javelin è un'arma anticarro a guida infrarossi in servizio nelle forze armate statunitensi e che ha un raggio d'azione di circa 2–3 km. Contro questo armamento, particolarmente efficace, i russi hanno elaborato il sistema di protezione Arena, con contromisure di tipo attivo, grazie a un radar doppler che determina le testate in arrivo e spara un proiettile difensivo programmato per detonare immediatamente sopra il bersaglio, impedendo l'impatto.