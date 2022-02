24 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - Il calciatore argentino Claudio Paul Spinelli è riuscito a fuggire dall'Ucraina via terra. Il 24enne attaccante dell'Oleksandria, squadra di prima divisione ucraina, dopo l'attacco russo di questa mattina, si è messo in macchina assieme ad altri compagni di squadra e ha raggiunto la Polonia. Spinelli viveva in Ucraina assieme alla moglie.