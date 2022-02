Ucraina: Consiglio Difesa, azione Italia con Ue e Nato, risposta unitaria e tempestiva

24 febbraio 2022 a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Nell'affrontare la crisi in atto, l'Italia manterrà uno stretto raccordo con i propri partner in tutti i principali consessi internazionali. Insieme con i paesi membri dell'Ue e gli alleati della Nato è indispensabile rispondere con unità, tempestività e determinazione. L'imposizione alla Federazione Russa di misure severe vede l'Italia agire convintamente nel quadro del coordinamento in seno all'Unione europea". È quanto si legge nel comunicato emesso al termine della riunione del Consiglio supremo di Difesa presieduta al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.