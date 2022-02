Ucraina: Consiglio Difesa, agire con forza e lungimiranza per primato diritto internazionale

24 febbraio 2022 a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Perché l'Europa non precipiti improvvisamente in un vortice di guerre, è necessario agire con forza e lungimiranza per ristabilire il primato del diritto internazionale e la salvaguardia dei principi e dei valori che hanno garantito pace e stabilità al nostro continente". È quanto si legge nel comunicato emesso al termine della riunione del Consiglio supremo di Difesa presieduta al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.