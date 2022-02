Calcio: CdA Juventus approva dati primo semestre, perdita consolidata di 119 mln

24 febbraio 2022 a

a

a

Torino, 24 feb. - (Adnkronos) - Il Consiglio di Amministrazione della Juventus, riunitosi oggi mediante mezzi di telecomunicazione, sotto la Presidenza di Andrea Agnelli, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 31 dicembre 2021. "Il primo semestre dell'esercizio 2021/2022 chiude con una perdita consolidata di € 119 milioni -si legge sul sito bianconero, in moderato incremento rispetto alla perdita di € 113,7 milioni del primo semestre dell'esercizio precedente. Nel dettaglio, l'incremento della perdita è imputabile a minori ricavi per € 35,2 milioni, correlati soprattutto a minori proventi per diritti radiotelevisivi (€ 38,8 milioni); tale voce beneficiava nel primo semestre dell'esercizio precedente anche del maggior numero di partite del Campionato di Serie A e di Uefa Champions League disputate nel periodo. L'effetto negativo sopra citato è stato in parte compensato da maggiori ricavi da gare, in incremento di € 8 milioni grazie alla parziale riapertura dello stadio, e da minori costi operativi per € 21 milioni".

Il patrimonio netto è in significativo aumento. "Il patrimonio netto del Gruppo al 31 dicembre 2021 è pari a € 303,4 milioni, in significativo incremento rispetto al saldo di € 28,4 milioni del 30 giugno 2021, a seguito del completamento dell'operazione di aumento di capitale; tale operazione, descritta in sezione successiva, ha generato un incremento del patrimonio netto di € 394 milioni (al netto dei relativi costi), in parte compensato dal risultato del semestre (€ -119 milioni)".