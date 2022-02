24 febbraio 2022 a

Atene, 24 feb. - (Adnkronos) - L'Atalanta è in vantaggio per 1-0 sull'Olympiacos al termine del primo tempo del match di ritorno del playoff di Europa League, in corso di svolgimento allo stadio Georgios Karaiskakis di Atene. A decidere sin qui l'inconro il gol di Maehle al 40'. All'andata i nerazzurri si sono imposti in casa per 2-1.