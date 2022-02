Ucraina: l'ex ufficiale Urss, ‘parto da Milano e vado a difendere la mia terra' **

24 febbraio 2022 a

Milano, 24 feb. (Adnkronos) - “Sono pronto a partire per l'Ucraina, mi metterò in macchina domani o dopo. Per me è la mia terra e io devo tornare per difenderla”. Lo racconta all'Adnkronos Miron Kobilinez, geometra di 54 anni, in Italia da 10, sceso in piazza della Scala per manifestare contro la guerra.

A Milano vive con la sua famiglia e vuole che i figli non partano con lui: “Penso che alla mia età si possa ancora combattere. In più è meglio se prima andiamo noi padri a rischiare la vita. I giovani devono restare qua, devono restare in vita”, dice toccando la spalla a un collega poco più che ventenne.

Un sentimento, il suo, che a quanto dice è condiviso da gran parte della comunità ucraina in Italia: “Tutti vogliono andare e ritornare indietro”.

Miron fino al 1986 ha servito nell'esercito sovietico, come ufficiale. “Da giovane ho fatto la guerra è so che cos'è: un casino. Non ci sono parole per descriverla”, racconta il 54enne, che in Ucraina, a Leopoli, ha ancora i fratelli e la madre.