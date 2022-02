Open: Renzi, 'procuratore capo Firenze lascia, segno che qualcosa non va'

24 febbraio 2022 a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Il procuratore capo di Firenze lascia la procura dopo tutto quello che è successo, e prima del processo, dopo che è stato sanzionato per molestie e da me denunciato: questo dimostra che qualcosa, in quella procura non funziona". Così Matteo Renzi a Radio Leopolda sul procuratore Giuseppe Creazzo ha lasciato la procura di Firenza e sarà pm per i minori a Reggio Calabria, oggi il Csm ha dato l'ok alla richiesta trasferimento.